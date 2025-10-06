Бой UFC на территории Белого дома пройдет в юбилей Трампа

Бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, трансляцию вел Белый дом.

"Четырнадцатого июня в следующем году у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома", - сказал Трамп.

Примечательно, что 14 июня президент США отметит свое 80-летие.