https://news.day.az/world/1785791.html США предлагают деньги подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну Министерство внутренней безопасности США предлагает выплату в $2500 каждому подростку-мигранту, который готов добровольно уехать из Штатов и вернуться на родину, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс. Выплаты полагаются несовершеннолетним иностранцам от 14 лет и старше без сопровождения.
Выплаты полагаются несовершеннолетним иностранцам от 14 лет и старше без сопровождения. Предложение не касается мексиканцев, а также несовершеннолетних, которые находятся под опекой Управления по расселению беженцев.
Ранее в этом году власти США предлагали взрослым нелегалам-иностранцам по $1000 за добровольное возвращение на родину.
