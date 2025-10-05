В Грузии митингующие перекрыли улицу в центре Тбилиси

На проспекте Руставели Тбилиси возобновилась акция протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, на 312-й день непрерывного протеста граждане, собравшиеся у законодательного органа, перекрыли автодорогу.

Требования демонстрантов остаются неизменными - назначить новые выборы и освободить задержанных в рамках акций.

Участники акции принесли на место флаги Грузии и Евросоюза.