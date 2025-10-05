Феерия побед: азербайджанские боксеры взяли 24 медали на Играх СНГ
Сегодня в рамках III Игр СНГ в Олимпийском спортивном комплексе города Евлах состоялись финальные бои соревнований по боксу.
Как передает Day.Az, азербайджанские боксёры Гардаш Рагимов (46 кг), Али Алиев (48 кг), Али Абаслы (52 кг), Шахин Асланов (60 кг) и Сафдар Мамедзаде (+80 кг) завоевали золотые медали.
Из представителей нашей страны Али Рушанов (46 кг), Айхан Гасанов (50 кг), Рауль Гейдарли (57 кг), Афлатун Исмиев (57 кг), Тогрул Гулиев (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Адиль Залов (70 кг), Шюкар Алиев (75 кг) и Исмаил Велиев (80 кг) стали обладателями бронзовых медалей.
Напомним, что вчера азербайджанские боксёры-женщины завершили турнир с 1 золотой, 5 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
Таким образом, азербайджанские боксеры завоевали на турнире 24 медали.
