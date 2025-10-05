Эти граждане Азербайджана получат новые квартиры

В Азербайджане продолжаются социальные программы, направленные на улучшение жилищных условий для людей с инвалидностью и семей шехидов.

Как сообщает Day.Az, в рамках очередного этапа этих мероприятий в ряде районов страны будут предоставлены квартиры этим категориям граждан.

Так, в Сальянском районе предусмотрено распределение 9 двухкомнатных и 6 трехкомнатных квартир, в Нефтчалинском районе - 20 трехкомнатных, в Бардинском районе - 8 трехкомнатных, а в Тертерском районе - 4 трехкомнатные квартиры.

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения уже приступило к соответствующей работе.

Ожидается, что на приобретение жилья будет выделено 4,417 млн манатов.