Кадры мощного наводнения в Непале - ВИДЕО
35 человек погибли из-за оползней в районе Илам на востоке Непала, трое людей умерли после ударов молний в других районах страны, сообщил представитель Вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубоджи, передает Day.Az.
По его словам, еще девять человек пропали без вести при наводнении. Согласно другим источникам, пропало 12 человек.
В округе Дарджилинг в штате Западная Бенгалия из-за оползней погибли по меньшей мере семь человек.
Из-за ливней в некоторых частях округа Дарджилинг смыло дома и дороги. В некоторых регионах страны нарушены электроснабжение и мобильная связь.
