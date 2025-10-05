Известному турецкому актеру грозит до 11 лет тюрьмы

Известный турецкий актёр Уфук Байрактар предстанет перед судом, расследование по его делу завершено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, актеру и его другу Волкану Акбашу инкриминируется попытка вымогательства у бизнесмена, занимающегося ресторанным делом в Стамбуле.

По данным следствия, они явились в заведение предпринимателя и потребовали у него еженедельно по 25 тысяч лир под видом "оплаты за охрану". Позже сумма была снижена до 10 тысяч лир, однако владелец заведения отказался и пригрозил обратиться в полицию.

После этого, как утверждается, Уфук Байрактар начал угрожать бизнесмену и даже напал на него, ударив кулаком. Несмотря на то что потерпевший позже забрал заявление, Стамбульская главная прокуратура потребовала приговорить обвиняемых к лишению свободы сроком от 7 лет 6 месяцев до 11 лет 3 месяцев.

Напомним, шесть лет назад Уфук Байрактар уже был арестован на полгода за незаконное хранение оружия.