В Зангилане сгорел грузовик

В Зангилане сгорел грузовик, принадлежащий компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время движения внезапно загорелся грузовой автомобиль марки Mercedes с госномером 77 JB 160, принадлежащий одной из компаний, работающих в Зангилане. Пожар полностью вывел из строя кабину машины.

Огонь был потушен водителями ближайшей водовозной техники.

По факту начато расследование.