https://news.day.az/society/1785798.html В Зангилане сгорел грузовик - ФОТО В Зангилане сгорел грузовик, принадлежащий компании. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время движения внезапно загорелся грузовой автомобиль марки Mercedes с госномером 77 JB 160, принадлежащий одной из компаний, работающих в Зангилане. Пожар полностью вывел из строя кабину машины.
В Зангилане сгорел грузовик - ФОТО
В Зангилане сгорел грузовик, принадлежащий компании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время движения внезапно загорелся грузовой автомобиль марки Mercedes с госномером 77 JB 160, принадлежащий одной из компаний, работающих в Зангилане. Пожар полностью вывел из строя кабину машины.
Огонь был потушен водителями ближайшей водовозной техники.
По факту начато расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре