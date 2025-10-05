МВД Грузии займётся поиском лиц, пытавшихся попасть в резиденцию президента
МВД Грузии намерено принять срочные меры по розыску лиц, пытавшихся проникнуть в резиденцию президента 4 октября после местных выборов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства.
"Как известно общественности, вчера состоялся митинг с целью свержения власти. Впоследствии митинг принял противоправный характер, после чего МВД приняло соответствующие меры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МВД Грузии сегодня и в ближайшие дни предпримет все необходимые меры для выявления лиц, нарушивших закон.
В МВД считают, что любые массовые мероприятия, которые могут произойти в ближайшем будущем, станут продолжением предыдущей попытки нарушить стабильность, в связи с чем будут приняты меры по предотвращению угроз общественному порядку и безопасности.
