Сийярто предрек новую политическую эпоху в ЕС

Победа на выборах в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с Андреем Бабишем создаст новую политическую ситуацию во всем Евросоюзе, где происходит укрепление правоконсервативных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в программе радиостанции Kossuth заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, теперь пост главы правительства Чехии может занять "патриотически настроенный политик".

"С другой стороны, в Евросоюзе наступает совершенно иная политическая эпоха, поскольку в трех странах Центральной Европы (Венгрии, Словакии и Чехии) у власти будут находиться патриотически настроенные премьер-министры - Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш", - заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто объяснил, что теперь Орбан и Бабиш образовали правоконсервативную партийную коалицию "Патриоты Европы", которая ведет борьбу с либерально-демократическими партиями в странах Евросоюза. Он отметил, что Фицо формально не принадлежит к правым консерваторам, но во многом разделяет их взгляды.