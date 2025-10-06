Габала встречает лидеров тюркского мира: накануне XII Саммита Совета глав государств ОТГ

Автор: Акпер Гасанов

В начале предстоящей недели в Габале пройдет XII Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) и его темой будет "Региональный мир и безопасность". И в этой связи стоит особо отметить ряд важных моментов. И начать нужно с того, что именно в нашей стране, в Нахчыване, 3 октября 2009 года был подписан учредительный документ - Нахчыванское соглашение, положившее начало созданию Совета сотрудничества тюркоязычных государств, впоследствии преобразованного в ОТГ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал особую значимость ОТГ. В своей публикации в Instagram 3 октября он отметил: "Тюркский мир - наша семья! За последние 16 лет наша организация окрепла, приобрела огромное влияние в мире и расширила свои ряды. Азербайджан продолжит свои усилия по укреплению единства тюркского мира. Наше братство вечно!".

Глава нашего государства не впервые указывает на особую значимость для Азербайджана укрепления сотрудничества с государствами тюркского мира. "Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир. ...Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене", - заявил он на церемонии инаугурации 14 февраля 2024 года.

Напомню, что предыдущий, XI саммит ОТГ проходил 6 ноября 2024 года в Бишкеке. Тогда лидеры стран-участниц приняли целый ряд важных документов, получивших практическую направленность: от "Turkic Green Vision" (заявка на устойчивое развитие) до Хартии Тюркского мира, регламента постоянных представителей, а также принятия флага ОТГ.

На уровне министерств и ведомств тогда были подписаны соглашения о цифровой экономике, создании механизма гражданской защиты Организации, меморандумы о координации центральных банков, о сотрудничестве в космической сфере и даже о разработке "Тюркской большой языковой модели". Итогом стала Бишкекская декларация. Все это свидетельствует об углублении сотрудничества между государствами-членами ОТГ.

И очень важно и символично, что нынешний Саммит Совета глав государств ОТГ пройдет в Габале. Этот прекрасный уголок Азербайджана давно и успешно позиционирует, как культурный и туристический центр: известный международный музыкальный фестиваль делает город "музыкальной визиткой" Азербайджана, туда регулярно приезжают артисты и гости со всего мира. В последние годы Габала также принимают спортивные и молодежные мероприятия.

Как известно, Габале присваивался статус Культурной и Молодежной столицы СНГ. На этом фоне превращение города в площадку для проведения саммита ОТГ - логичное продолжение политики диверсификации международного профиля данного региона нашей страны. Габала становится не только локальным культурным хабом, но и местом, где собираются лидеры тюркского и евразийского пространства.

Тем более, что нынешний саммит проводится на фоне серьезных внешнеполитических и военных пертурбаций в евразийском пространстве и растущего интереса стран ОТГ к институционализации сотрудничества в области безопасности. На повестке дня не только экономические коридоры и цифровизация, но и вопросы коллективной устойчивости к кризисам, гражданской защите, а также оборонно-технического взаимодействия. В этом контексте встреча в Габале может задать тон на ближайшие годы - как для региона, так и для соседних держав.

Очевидно же, что потенциал ОТГ и в целом тюркского мира трудно переоценить. Во-первых, это стратегические транспортные коридоры. Регион становится ключевым звеном в международной логистике, соединяя Европу и Азию через проекты Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). Во-вторых, энергоресурсы. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан обладают колоссальными запасами нефти и газа, которые играют важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и Азии. В-третьих, военный и демографический потенциал. Более 160 миллионов человек, значительная часть которых - молодое население, в сочетании с современными вооруженными силами Турции и растущими оборонными возможностями Азербайджана и Казахстана, формируют серьезный фактор силы.

Наконец, культурно-цивилизационный фактор. Общая история, язык и традиции создают прочный фундамент для интеграции, который трудно разрушить внешним воздействием. Так что, нынешний Саммит Совета глав государств в Габале станет важным этапом в развитии организации. Тема саммита "Региональный мир и безопасность" отражает ключевую задачу сегодняшнего дня: в условиях растущей турбулентности именно ОТГ может предложить модель солидарности, взаимопомощи и координации.