https://news.day.az/world/1785882.html Трамп станцевал на борту авианосца - ВИДЕО Дональд Трамп выступил на борту авианосца "Гарри С. Трумэн" по случаю 250-летия ВМС США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Президент станцевал под музыку YMCA перед сотнями ликующих моряков ВМС США. Представляем вашему вниманию данное видео:
