Трамп станцевал на борту авианосца

Дональд Трамп выступил на борту авианосца "Гарри С. Трумэн" по случаю 250-летия ВМС США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Президент станцевал под музыку YMCA перед сотнями ликующих моряков ВМС США.

Представляем вашему вниманию данное видео: