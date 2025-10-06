"Земля слишком мала для вражды": Джаваншир Гулиев в проекте “Диалог с Тофиком Аббасовым”

На экспертной платформе Baku Network состоялся новый выпуск аналитического проекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостем передачи стал заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный композитор Джаваншир Гулиев. В ходе беседы говорилось не только о творчестве композитора, но и о будущем отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джаваншир Гулиев подчеркнул, что Азербайджан пережил трудный период войны и теперь перед обществом стоит новая задача.

"Мы вышли из войны, и нам надо сейчас определиться с дальнейшей жизнью. Мы должны выработать некий стандарт общения с тем народом, с которым недавно воевали. Мы соседи и никуда от этого не денемся. Жизнь продолжается, новые поколения растут, и нам надо готовить почву для нормальных отношений", - сказал он.

Композитор отметил, что любая война когда-то завершается, и история это подтверждает - даже "столетняя война" закончилась. Поэтому, по его мнению, сегодня особенно важно смотреть вперед, а не жить в плену прошлого.

Главным мостом между народами Джаваншир Гулиев считает искусство и культуру. Он уверен, что именно в этой сфере можно начинать процесс сближения: через музыку, кино, театральные постановки, литературные проекты, фестивали и научные конференции.

"Взаимоотношения должны начаться на уровне искусства, культуры, литературы, кино. А потом постепенно, шаг за шагом, через какое-то время возобновится и туристическое сообщение. Другого пути у нас нет", - подчеркнул он.

В ходе беседы композитор рассказал о работе с кинорежиссером Сергеем Параджановым, с которым сотрудничал во время съемок фильма "Ашик Кериб". Он написал музыку к этой картине, которая получила признание на международных фестивалях.

Джаваншир Гулиев отметил, что Параджанов был человеком мира, а не войны, и никогда не поддавался националистическим настроениям.

"Я благодарен судьбе за то, что имел возможность работать с этим выдающимся мастером. Он относился одинаково к армянам, азербайджанцам, грузинам, русским. Для него существовало только искусство, и он был настоящим гражданином мира", - сказал композитор.

Он также рассказал, как в разгар пропагандистской кампании в Армении Параджанов отказался подписать обращение о передаче Карабаха Армении, заявив, что "землю просто так никто никому не отдает".

Джаваншир Гулиев вспомнил и слова художника Мартироса Сарьяна, которого во время Первой мировой войны упрекали за то, что он писал цветы, когда вокруг шла война. На что Сарьян ответил: "Война кончится, и люди будут искать цветы. Я пишу для того дня".

"Вот так и должно мыслить искусство. Сегодня оно должно готовить почву для будущего", - отметил композитор.

Он убеждён, что нынешняя пауза в отношениях не может длиться вечно. Политики предпринимают шаги к нормализации, но этот процесс нуждается в поддержке людей искусства.

Гулиев также поделился впечатлениями о недавней премьере фильма "Ашик Кериб" в Тбилиси, организованной международными культурными фондами. По его словам, именно третьи площадки сегодня могут служить точкой соприкосновения для азербайджанцев и армян, пока прямые культурные связи не восстановлены.

Фильм был показан в обновлённом качестве, а после состоялась оживлённая дискуссия, где молодые кинематографисты из Азербайджана, Армении и Грузии смогли обменяться взглядами.