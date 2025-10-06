Тяжелое ДТП в Гяндже

В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, автомобиль сбил 4 пешеходов, пытавшихся перейти дорогу.

В результате аварии пострадали И.Мамедова (1987 г.р.), П.Мамедова (2008 г.р.), Н.Мамедов (2024 г.р.) и Г.Сафарова (1959 г.р.)

Граждане были госпитализированы, врачам не удалось спасти жизнь Сафаровой.

По данному факту ведется расследование.