Тяжелое ДТП в Гяндже - сбиты четыре пешехода
В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, автомобиль сбил 4 пешеходов, пытавшихся перейти дорогу.
В результате аварии пострадали И.Мамедова (1987 г.р.), П.Мамедова (2008 г.р.), Н.Мамедов (2024 г.р.) и Г.Сафарова (1959 г.р.)
Граждане были госпитализированы, врачам не удалось спасти жизнь Сафаровой.
По данному факту ведется расследование.
