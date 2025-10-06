https://news.day.az/society/1785878.html Из разрушенной Газы - в мирный Баку: возвращение азербайджанской семьи - ВИДЕО Недавно из Газы в Баку была эвакуирована азербайджанская семьия. Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, семья была доставлена в Азербайджан при поддержке Международного комитета Красного Креста после переговоров, проведённых правительством Азербайджана с израильской стороной.
Из разрушенной Газы - в мирный Баку: возвращение азербайджанской семьи - ВИДЕО
Недавно из Газы в Баку была эвакуирована азербайджанская семья.
Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, семья была доставлена в Азербайджан при поддержке Международного комитета Красного Креста после переговоров, проведённых правительством Азербайджана с израильской стороной.
Женщина из этой семьи, Наиля Элькорд, по происхождению азербайджанка. В 1992 году вышла замуж за палестинца Акрема Элькорда, который в то время обучался медицине в Баку. После этого супруги переехали в Газу.
У пары три дочери. Их жизнь полностью изменилась после начала боевых действий 7 октября 2023 года.
Подробнее - в репортаже телеканала İTV:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре