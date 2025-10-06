Недавно из Газы в Баку была эвакуирована азербайджанская семья.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, семья была доставлена в Азербайджан при поддержке Международного комитета Красного Креста после переговоров, проведённых правительством Азербайджана с израильской стороной.

Женщина из этой семьи, Наиля Элькорд, по происхождению азербайджанка. В 1992 году вышла замуж за палестинца Акрема Элькорда, который в то время обучался медицине в Баку. После этого супруги переехали в Газу.

У пары три дочери. Их жизнь полностью изменилась после начала боевых действий 7 октября 2023 года.

Подробнее - в репортаже телеканала İTV: