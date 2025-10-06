Лица колумбийских мумий впервые показали ученые

Этих людей, живших между XIII и XVIII веками, похоронили с посмертными масками, закрывающими лица и челюсти. Это единственные колумбийские примеры культурной практики, распространенной в других частях доколумбовой Южной Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету. результаты с лицами впервые представили на Всемирном конгрессе по изучению мумий в Перу в августе нынешнего года.

Мумии принадлежат ребенку в возрасте от 6 до 7 лет, женщине 60 лет и двум молодым мужчинам. Все они имеют стилизованные маски из смолы, глины, воска и кукурузы, прикрепленные к лицам. Все маски повреждены, с отсутствующими носами и кусками вдоль основания, но некоторые декоративные бусины, очерчивающие глаза, остались.

Компьютерную томографию провели на черепах в масках. Эта технология использует рентгеновские лучи для создания виртуальных трехмерных изображений, делая множество снимков двухмерных срезов образца и совмещая их.

Затем ученые с помощью специальной программы наложили мышцы, мягкие ткани и жир на черепа без цифровых масок. Размер и форму носа определяли путем измерения костных тканей черепа и выбора наиболее подходящего из множества вариантов.

Людям на изображениях придали цвет кожи, глаз и волос, типичный для представителей того региона, создав для них нейтральное выражение лица. Добавили морщины, ресницы, поры. Теперь можно увидеть, как предположительно выглядели эти люди.

По словам Джессики Лю, руководителя проекта Face Lab в Ливерпульском университете имени Джона Мурса в Великобритании, реконструкции подчеркивают "увлекательные культурные практики" коренных народов, живших в Южной Америке.