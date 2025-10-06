Армения отправила в архив доклад о 44-дневной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь председателя Национального собрания Армении Мовсес Арутюнян.

"Отчёт Комиссии по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны сдан в архив НС. Учитывая, что в связи с несовпадением сроков включение отчета следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в повестку дня пленарных заседаний НС стало юридически невозможным, в результате обсуждений со всеми возможными заинтересованными сторонами было принято решение направить отчет в архив НС, где каждый депутат, имеющий допуск к конфиденциальности, может ознакомиться с отчетом",- отметил Арутюнян.