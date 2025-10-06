Еще один политик призвал Макрона к отставке

После отставки премьер-министра Франции Себастьена Лекорню следующим должен быть президент Эмманюэль Макрон.

Как передает Day.Az, такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

"И вот, Лекорню только что подал в отставку! Теперь очередь Макрона!" - написал он.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону. После этого Председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал Эмманюэля Макрона распустить парламент страны. Кроме того, французская партия "Непокорная Франция" потребовала отставки президента страны Эмманюэля Макрона.