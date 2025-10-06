Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На армянском сайте Armenews появилась статья под громким и претенциозным названием: "Троянское партнёрство: почему Армения должна отвергнуть сотрудничество с США в сфере пограничной безопасности в рамках инициативы "Crossroads of Peace"".

Автор этой бредовой простыни - некто Ара Хачик Манукян, человек, который любит представлять себя "исследователем, писателем и правозащитником".

В статье Манукян позиционирует инициативу "Перектесток мира" как "троянского коня", утверждая, будто Вашингтон под видом технической помощи получает доступ к армянской оборонной инфраструктуре. Сам текст наполнен пафосом, конспирологией и псевдоюридической лексикой - типичной для авторов, которые пытаются выдать дешевую пропаганду за правовой анализ.

Итак, вот он - "Ара Хачик Манукян". Почитаем снова эту жемчужину его "автобиографии": "По материнской линии Манукян происходит из царского рода Пакратуни (Багратуни), сохранившегося через ветвь Кансабедян-Махи. Его дед, Ваган Иван Манукян, был одноклассником Иосифа Сталина и служил лейтенантом в элитных подразделениях царской армии. Ара Хачик Манукян также является внуком Шахана Натали, архитектора операции "Немезис", который лично наставлял его, передавая интеллектуальное и нравственное наследие своего поколения".

Можно ли придумать текст, который одновременно демонстрировал бы и самовлюблённость, и абсолютную историческую безграмотность? Можно. Вот он перед нами.

Царский род, Сталин, лейтенант, "наставлявший дед" из начала XX века, который "передавал наследие" человеку, родившемуся через шесть десятилетий после его смерти - всё в одной фразе! Это не генеалогия - это фэнтези, написанное человеком, у которого синдром Наполеона соседствует с невежеством провинциального конспиролога.

Историки прекрасно знают, что никаких "Кансабедянов-Махи" нет в генеалогических хрониках, а фамилия "Манукян" встречается в переписях Российской империи не чаще, чем "Сидоров". В 1910-х годах не существовало никаких "элитных подразделений царской армии", где служили бы "лейтенанты армянского происхождения из Гори".

Сталин в годы учёбы вообще не имел одноклассников с такими именами. Всё это - грубый, топорный миф, созданный для того, чтобы придать вес тому, чего нет: научной компетенции.

Какая скромность! Какая умеренность в самооценке! Какой вкус к самовосхвалению, будто перед нами не бред мелкотравчатого пройдохи, а смесь Солона, Монтескьё и Джорджа Кенана в одном лице.

Таки посмотрим, о чём пишет этот персонаж. Его так называемый opus magnum - статья под названием "Троянское партнёрство: почему Армения должна отвергнуть сотрудничество с США в сфере пограничной безопасности" - уже с первых строк вызывает не смех, а жалость. Не потому, что написана плохо. А потому что написана не им.

Да-да, не обольщайтесь - это не труд "гиганта мысли" Ары Хачика Манукяна. Это типичный, безжизненный, механически правильный текст, который мог родить только искусственный интеллект. Всё в нём - структура, лексика, синтаксис, даже "псевдоправовые" обороты - выдаёт нейросеть, а не человека. Ирония в том, что человек, который вещает о "суверенитете" и "национальной автономии", сам не способен написать и абзаца без помощи машинного интеллекта, обученного, между прочим, на серверах в Калифорнии.

Манукян, видимо, решил, что если вставить пару слов о "троянском коне", приправить всё античными метафорами и юридическими терминами, то текст заиграет академической глубиной. Но результат - жалкая имитация мысли. Пафосная болтовня, собранная по лекалам из искусственного интеллекта: "введение", "контекст", "правовые последствия", "рекомендации" - будто он скопировал шаблон отчёта ОБСЕ и вставил туда свою истерику про "ослабление суверенитета".

Эта статья не пахнет интеллектом - она скрипит алгоритмом. Не чувствуется живого дыхания, боли, убеждения - лишь холодная, механическая последовательность слов. И это не просто смешно. Это трагикомично: человек, который клянётся в "борьбе против внешнего вмешательства", сам стал живым примером цифровой зависимости, где мысли поставляются по подписке.

Он рассуждает о соглашении Армении и США в рамках инициативы Crossroads of Peace, преподнося его как акт "предательства суверенитета". В его изложении всё до боли просто: США - злой хищник, Армения - беззащитная жертва, а американские эксперты, прибывшие в страну, - троянский конь, который вот-вот разрушит Ереван изнутри.

Где факты? Где источники? Где ссылки на реальные документы? Нет ничего, кроме старого доброго армянского конспирологического хоруса: "нас опять предали".

Его логика поражает своей гениальной безграмотностью: США якобы хотят получить доступ к армянским границам, чтобы... передать данные Азербайджану и Израилю. Но ведь именно США и ЕС долгие годы выступали за международное признание армяно-иранского коридора, чтобы ослабить зависимость региона от российских логистических сетей. Именно Вашингтон настоял в 2023 году на создании Caucasus Border Transparency Program, куда вошли и армянские эксперты.

Манукян, похоже, путает политику с мифологией, а геополитику - с семейными легендами.

Он с серьёзным видом цитирует статьи Устава ООН, Венской конвенции и Гаагских соглашений, как будто это заклинания. Но каждое упоминание он вырывает из контекста, словно студент, не дочитавший учебник.

Статья 2(7) Устава ООН, на которую он ссылается, действительно запрещает вмешательство во внутренние дела, но исключает международное сотрудничество, если оно осуществляется с согласия стороны. Конвенция 1961 года не запрещает обмен техническими данными, если он проводится на основании дипломатических соглашений. Даже Гаагская конвенция, которую Манукян упоминает как "доказательство оккупации", относится исключительно к военным конфликтам, а не к техническим миссиям.

То есть весь его правовой пафос - пустая пыль. Это не правовой анализ, а риторический фейерверк для доверчивых читателей.

Он громогласно заявляет, что "собранные данные могут быть использованы разведслужбами". А разве армянские границы сегодня защищены от утечек? Разве десятилетия зависимости от российских военных баз не означали передачи всех этих данных Москве? Разве тот же ФСБ не контролировал до 2022 года большую часть инфраструктуры пропуска?

Манукян молчит. Потому что об этом говорить опасно. Оскорбить США - безопасно, обличить Россию - нельзя.

Сутулая собака Манукян гордо именует себя "основателем организации Global Peace International".

Вы слышали о ней? Нет? Никто не слышал. И не удивительно.

Ни в одном реестре ООН, ни в базе NGO Monitor, ни в списках зарегистрированных правозащитных институтов при UN ECOSOC эта структура не значится. Нет сайта, нет отчётов, нет юридического адреса, нет даже контактных данных. Существуют лишь пара фантомных упоминаний в армянских Telegram-каналах и один PDF-документ, который сам Манукян же и опубликовал на платформе ResearchGate под видом "аналитического отчёта".

Аналитика? Если считать аналитикой набор громких фраз о "троянском партнёрстве" и "враждебной миссии США", тогда, да - это аналитика. Но если исходить из критериев науки, это - простите за мой французский, кал горного козла. Псевдодокумент, созданный ради дешёвой славы и политических дивидендов.

Global Peace International - не международная организация, а личная фабрика мифов. Бумажная вывеска для одного человека, нуждающегося в статусе "эксперта".

Его тексты пронизаны одним и тем же - жаждой реванша.

Он пишет не как юрист, не как исследователь, а как идеолог, переживающий фантомные боли поражения.

Его фразы будто застряли между 1915 и 1994 годами. Он живёт в мире, где Армения - "осаждённая крепость", где Азербайджан - "угроза", где Турция - "вечный враг", а все, кто предлагает сотрудничество, - предатели.

Манукян - не исследователь, а рупор старого клана армянских националистов, мнящих себя хранителями "исторической правды". Он из той же породы, что и авторы фальшивых докладов "о геноциде", "о карабахском праве на самоопределение" и прочих бумажных бестселлеров, которыми питается армянская диаспора.

Это типичный идеологический фанат, уверенный, что реальность обязана соответствовать его мифам.

Манукян в своей "работе" утверждает, что США якобы планируют "картографировать армянские границы" и "получить доступ к оборонным системам".

Он пишет: "Разрешить иностранной державе с противоречивыми альянсами изучать, картографировать и анализировать эти границы - значит отказаться не только от территории, но и от независимости собственного мышления".

Вот она - квинтэссенция армянского паранойного сознания.

"Независимость мышления" - у того, кто живёт под военной базой России, кто десятилетиями отдавал свою внешнюю политику Москве, кто позволил российским ФСБшникам стоять на границе, контролировать армянские аэропорты и порты!

С 1992 года Россия держит в Армении более 3000 военнослужащих, имеет 102-ю базу в Гюмри, контролирует радиолокационные станции, системы ПВО, шифрованные каналы связи. С 2014 года в рамках договора ОДКБ российские офицеры имели доступ к армянским оперативным картам, включая линии у Сюника и Лачина.

И где же был тогда Манукян? Где его гневные памфлеты о "троянском партнёрстве"? Где его "доктрина стратегического нейтралитета"?

Молчал. Потому что раб не критикует хозяина.

Манукян рисует мистический "троянский конь" из американских специалистов. А теперь реальность. С 29 сентября по 11 октября в Армении действительно работает команда U.S. Customs and Border Protection вместе с армянской погранслужбой. Не чтобы "оккупировать" Ереван, а чтобы провести стандартный Capability/Gap Analysis Process - аудит возможностей, выявление слабых мест и подготовка рекомендаций для усиления контроля. Это прямым текстом подтверждено и посольством США в Ереване, и армянскими источниками. Никакой конспирологии, обычная техническая миссия.

Манукян объявляет любую внешнюю помощь "подрывом". Тогда почему эти же люди молчат, когда речь о миллиардах, которые Армения получала на реформы и модернизацию? Государдеп прямо говорит: с начала независимости США вложили примерно 3,3 млрд долларов в поддержку реформ и устойчивости Армении. Отдельные пакеты последних лет - на кибербезопасность, энергетику и погранкомпонент. Факт: в сентябре 2024 объявлен новый пакет на 20 млн долларов, включая усиление пограничной и кибербезопасности. Это не "оккупация", это оборудование, обучение, процедуры и стандарты.

Евросоюз? Там еще проще: действует CEPA, новая Повестка партнерства и план Resilience and Growth на 270 млн евро до 2027 года. Плюс - кредитные и гарантийные инструменты ЕИБ для инфраструктуры, логистики и, внимание, погранпереходов и таможни. Идет и отдельная линия по Сюнику, логистическим центрам, дорожной сети. Что это - "троянский конь" или вложения, чтобы Армения зарабатывала, а не нищала? Манукян предпочитает не замечать цифры.

Манукян любит штамп "США вооружают врагов Армении". Проблема в том, что реальная политика сложнее лозунгов. Вашингтон одновременно давит на Москву, спорит с Тегераном, держит союз с Анкарой и Иерусалимом - и при этом выдает Еревану поддержку в реформах и гуманитарных программах. Да, Белый дом при президенте Трампе в 2025 году затягивал часть иностранных ассигнований, но безопасности и противонаркоточные линии были выведены из "заморозки". То есть приоритет - как раз силовые и погран-направления, от которых Армения может выигрывать, если умеет работать с партнерами. Мир несовершенен, но он так устроен: брать там, где дают, и считать бенефит-кост, а не плакать о "предательстве".

И вот финал этой драмы: чернила высохнут, бумага пожелтеет, а за пафосными декларациями останется лишь пыль. Армения снова стоит у разбитого корыта - без союзников, без идеи, без внятной цели. И если кому-то еще кажется, что можно спастись, печатая очередные "манифесты сопротивления", пусть взглянет в зеркало истории: там уже отражен конец этой мелодрамы - бесконечный монолог об обидах, произносимый в пустом зале.

Политический класс, который вместо стратегии выбирает жалобу, неизбежно становится персонажем анекдота. Не государством, а тенью на карте. Не субъектом, а заложником собственных фобий. Парадокс в том, что Армения не проиграла Азербайджану - она проиграла самой себе, своему прошлому, которое никак не отпустит будущее.

Можно сколько угодно кричать о "национальном достоинстве", но достоинство не измеряется количеством памятников террористам и скорбных речей у мраморных плит. Оно измеряется трудом, инвестициями, железными дорогами, миром. И когда сосед строит, а ты ругаешь - это не гордость. Это диагноз.

Так что да, залить бумагу черной краской - легко. А вот перестать жить на чернилах - вот где начинается зрелость.