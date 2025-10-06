В Азербайджане усилится ветер

6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Утром в некоторых пригородных районах возможен небольшой моросящий дождь. Юго-западный ветер утром будет местами сменяться усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит +16...+18°С, днём - +19...+23°С. Атмосферное давление - 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 80-85%, днём - 65-75%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых восточных регионах возможен небольшой дождь. Местами пройдёт туман. Восточный ветер в отдельных районах будет местами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +12...+17°С, днём - +22...+27°С; в горах ночью +5...+10°С, днём +12...+17°С.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az