Армения начала делать то, о чем Президент Ильхам Алиев говорил еще в 2020 году

Автор: Лейла Таривердиева

Армения, спустя годы отрицаний, дошла до понимания того, что ещё в 2020 году с полной уверенностью заявлял Президент Ильхам Алиев. В Ереване наконец осознали, насколько он был прав по поводу Зангезурского коридора, и начали предпринимать реальные шаги.

В Армению прибыла делегация США по вопросам таможенной и приграничной безопасности. Армянские СМИ со ссылкой на посольство Штатов в РА сообщают, что визит проходит в рамках подписанных 8 августа в Вашингтоне документов касательно "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Это коммуникационный коридор, который будет построен, точнее, восстановлен вдоль южных границ Армении.

Для начала нужно обозначить один момент. Выступая на минувшей неделе в ООН, Никол Пашинян горячо призывал перестать называть TRIPP Зангезурским коридором.

Так и быть, в нынешней ситуации, когда между нашими странами начались позитивные процессы, мы постараемся чаще употреблять то название, которое будущий коридор получил на встрече в Вашингтоне 8 августа. Однако это не изменит сути проекта. "Маршрут Трампа" это тот самый Зангезурский коридор, восстановления которого Азербайджан добивался со дня окончания Второй карабахской войны. Железная дорога и прочие коммуникации будут строиться именно по тому маршруту, который существовал в советские времена, но был разрушен самой армянской стороной, и восстановления которого требует Баку.

"Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира. Одним из важных результатов вашингтонского саммита является "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи", - сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении в Генассамблее ООН.

Так что не стоит думать, что TRIPP это нечто совершенно отличное от азербайджанского проекта и что этот маршрут потеснил интересы Азербайджана, обеспечив интересы Армении. Все, что нужно Азербайджану, это беспрепятственная дорога в Нахчыван, и он ее получит. До сих пор армянская сторона увязывала ее с неким "Перекрестком мира", требуя открытия первоначально всех прочих коммуникаций, закрытых из-за конфликта и оккупации. Азербайджан из уважения к усилиям президента США согласился называть маршрут именем Трампа, тем более, что за таким решением стоят американские инвестиции. Для осуществления проекта нам был нужен такой союзник, как Дональд Трамп. Не подключись американский лидер, дело очень долго не сдвинулось бы с мертвой точки, потому что требовалась сила, против которой у Еревана и у сторонних интересантов не нашлось бы аргументов.

"Теперь, когда Президент Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время", - заметил азербайджанский лидер в интервью "Аль-Арадия".

И надо сказать, Трамп очень быстро взялся за дело. В конце сентября стало известно, что американская сторона уже начала обсуждения с Ереваном деталей проекта. Как заявил Никол Пашинян, к обсуждению может быть привлечена любая третья сторона, по которой Армения и США достигнут соглашения. "Мы заинтересованы в привлечении все большего числа надежных для нас партнеров. С точки зрения корректности, Армения и США уже зафиксировали обсуждение этой темы. И третьи стороны могут быть привлечены с согласия обеих сторон", - сказал он.

Ереван рассчитывает превратить TRIPP в международную стройку, куда потекут инвестиции. В принципе, его можно понять. Это первый подобный проект за все годы независимости Армении. Она получила такую возможность благодаря Азербайджану, и то, насколько будет эффективен проект, тоже зависит от азербайджанской стороны. Хотя Баку не собирается вмешиваться в те решения, которые будут принимать по проекту Ереван и Вашингтон, все стороны должны не забывать, что без обеспечения интересов Азербайджана, коридор не оправдает затрат.

Американские специалисты, как сообщается, пробудут в Армении до 11 октября. За это время будут оценены возможности пограничных сил Армении с целью проанализировать и выявить направления, "нуждающиеся в улучшении", пишут армянские СМИ. Американская сторона считает, что использованная в других странах методика позволит Армении тоже укрепить безопасность своих границ и конкретизировать "направления, требующие стратегических инвестиций".

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне была достигнута договоренность о строительстве по маршруту бывшей дороги через Мегри "Маршрута Трампа". Президент США заявил журналистам, что Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан сможет установить сухопутную связь с Нахчыванской Автономной Республикой. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

В минувшую пятницу, выступая на форуме горнодобывающей промышленности, премьер-министр Армении заверил, что открытие инфраструктуры и транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном, а также регионом произойдет в ближайшем будущем и откроет новые возможности. Между тем глава МИД Арарат Мирзоян был более конкретен, ранее указав срок сдачи железной дороги в два года.

О визите в Армению из США патрульной команды по вопросам таможенной и пограничной безопасности начали говорить еще в январе. Тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен на церемонии подписания Хартии стратегического партнерства Армения-США заявил, что Штаты будут сотрудничать с Арменией в сфере безопасности и обороны, в частности, для поддержки усилий Армении по защите своей независимости и суверенитета.

Однако визит так и не состоялся. Все изменилось после встречи 8 августа и подтверждения Вашингтоном хартии, подписанной с демократической администрацией. Теперь вопрос безопасности армянских границ сопряжен с экономическими интересами США. В стратегической значимости "Маршрута Трампа" ни у кого не может быть сомнений. По мнению американских аналитиков, "американцы будут зарабатывать миллиарды долларов ежегодно на этом новом торговом пути. Россия, Иран и Китай теряют свое влияние в регионе, который они считали своим". Первоначально указывалось, что США не будут финансировать строительство за счет бюджета США и реализацией проекта займутся частные корпорации. Однако в середине сентября стало известно, что США намерены выделить Армении помощь на 145 млн. долларов для реализации инициативы TRIPP. Об этом на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване заявил директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента Брендан Хенрехен. По его словам, в сотрудничестве с Конгрессом планируется предоставить первый транш финансирования в рамках инициативы "Маршрут Трампа" и связанных с ним соглашений, достигнутых 8 августа.

Вероятнее всего, денег попросила армянская сторона. Ждать интереса американских корпораций придется долго, а время идет, и Пашинян, судя по всему, сам не хочет его терять. Международный транзит нужен самой Армении, и Пашинян в определенном смысле прав, говоря, что его страна является бенефициаром проекта. Для двух других участников договоренностей, то есть для Вашингтона и Баку, "Маршрут Трампа" это больше вопрос геополитики, для Армении же он имеет критически важное экономическое значение. Подключение к международным логистическим маршрутам было ее давней мечтой. И теперь, благодаря поражению в войне и миролюбию Азербайджана она получила шанс ее осуществить.

Однако американцам следует проконтролировать, чтобы средства были направлены по назначению, а не так, как это делалось в свое время в проекте Север-Юг.

Сегодня уже очевидно: Ереван, сколько бы ни спорил с терминологией, вынужден следовать логике, которую Президент Ильхам Алиев обозначил ещё в 2020 году. Присвоение коридору имени Трампа не меняет сути - речь идёт о восстановлении того самого Зангезурского коридора, который Президент Ильхам Алиев требовал открыть с первого дня послевоенного периода. Армения не просто признала неизбежность проекта, но и перешла к практическим шагам, обращаясь за инвестициями, консультантами и международными партнёрами. Фактически она начала реализовывать то, о чём Президент Ильхам Алиев говорил с полной уверенностью: коридор будет открыт, и процесс, которого годами избегали в Ереване, теперь развивается по азербайджанскому сценарию.