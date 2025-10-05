Объявлен состав нового правительства Франции

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в воскресенье вечером объявил о назначениях в новое правительство республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно списку, опубликованному телеканалом, главой МИД по-прежнему остается Жан-Ноэль Барро. Министром вооруженных сил становится Брюно Ле Мэр - бывший министр экономики и финансов. За Брюно Ретайо сохранен пост главы МВД. Министром экономики и финансов назначен Ролан Лескюр. Пост министра юстиции вновь займет Жеральд Дарманен.

Некоторые министры из состава предыдущего правительства Франсуа Байру также сохранили свои должности. В частности, Элизабет Борн - должность министра национального просвещения и высшего образования, Рашида Дати - министра культуры, Аньес Панье-Рюнаше - министра экологического преобразования, Манюэль Вальс - министра по делам заморских территорий.

Напомним, что 8 сентября Национальное собрание - нижняя палата французского парламента - выразило недоверие кабинету министров под руководством Франсуа Байру.