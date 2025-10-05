Пропустит ли Мбаппе матч со сборной Азербайджана?

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил травму голеностопа в матче 8-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала".

Как сообщает Day.Az, об этом рассказал главный тренер команды Хаби Алонсо.

"Не могу сказать, присоединится ли он к сборной Франции. Сейчас он испытывает определённый дискомфорт. Этот вопрос он должен будет обсудить с национальной командой", - отметил Алонсо.

Напомним, в субботу "Реал" на своём поле обыграл "Вильярреал" со счётом 3:1. Мбаппе в концовке встречи забил третий гол своей команды, после чего через несколько минут был заменён.

По информации Marca, у Мбаппе выявлен небольшой ушиб правого голеностопа, и эта травма не должна помешать его участию в матчах сборной Франции в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Отметим, что сборная Франции 10 октября дома сыграет с Азербайджаном, а 13 октября проведёт выездную встречу с Исландией.