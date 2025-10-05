В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новом министре обороны Франции.

Day.Az представляет публикацию:

Во Франции утвердили новый состав кабинета министров. Министром обороны стал Брюно Ле Мер - один из самых популярных персонажей местной политики.

Его назначение - яркий пример того бардака, в который превратилось управление Францией при Макроне.

Да, у Ле Мера - огромная карьера и в политике, и в правительстве. Но есть нюансы:

Свою профессиональную деятельность он начал как дипломат, работая в МИД Франции.

В 2009 стал министром сельского хозяйства. Уже в 2017 году Ле Мер согласился войти в правительство заново и стал министром экономики и финансов.

Ну как может отвечать за оборону министр без опыта в сельском хозяйстве и не бухгалтер, ну?! Критически важные вещи для обороноспособности ядерной державы!

Заседания правительства Франции будут теперь еще больше напоминать глупенькие французские комедии.