Госуправление по-французски: кого назначить министром обороны? Правильно, бухгалтера!
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новом министре обороны Франции.
Day.Az представляет публикацию:
Во Франции утвердили новый состав кабинета министров. Министром обороны стал Брюно Ле Мер - один из самых популярных персонажей местной политики.
Его назначение - яркий пример того бардака, в который превратилось управление Францией при Макроне.
Да, у Ле Мера - огромная карьера и в политике, и в правительстве. Но есть нюансы:
Свою профессиональную деятельность он начал как дипломат, работая в МИД Франции.
В 2009 стал министром сельского хозяйства. Уже в 2017 году Ле Мер согласился войти в правительство заново и стал министром экономики и финансов.
Ну как может отвечать за оборону министр без опыта в сельском хозяйстве и не бухгалтер, ну?! Критически важные вещи для обороноспособности ядерной державы!
Заседания правительства Франции будут теперь еще больше напоминать глупенькие французские комедии.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре