Хроника Победы: Новые трофеи, новые успехи ВС Азербайджана

По состоянию на 6 октября оперативное и военное превосходство по всему фронту находится на стороне Азербайджанской армии. Армия противника вынуждена отступать, неся большие потери в живой силе и военной технике. По сообщению Минобороны, превосходство Азербайджанской армии сохраняется в том числе в Джебраил-Физулинском направлении. Армянская армия отступает.

6 октября в результате точного огневого удара был уничтожен центральный склад боеприпасов ВС Армении, расположенный в населенном пункте Баллыджа вблизи Ходжаоы. На этом складе хранилось огромное количество различных боеприпасов.

В течение дня на разных направлениях фронта были уничтожены две боевые машины БМ-21 системы "Град", принадлежащие армянской армии. "Грады", стоящие на огневых позициях 41-го артиллерийского полка, были уничтожены огневым ударом Азербайджанской армии. Кроме того, точным огнем наших частей были уничтожены артиллерийские установки Д-20 и их личный состав, находившиеся на огневой позиции 42-го артиллерийского полка.

Министерство обороны Азербайджана Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры вооружений и военной техники ВС Армении, оставленных и уничтоженных азербайджанской армией.

6 октября в Милли Меджлисе был вынесен на обсуждение законопроект "О переименовании села Мадагиз Тертерского района на Суговушан". Согласно проекту, было предложено переименовать село Мадагиз в составе сельского административно-территориального округа Чайлы Тертерского района Азербайджанской Республики на село Суговушан. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

6 октября Баку посетил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как заявил высокий гость, он "прибыл в Баку для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку азербайджанскому народу. Мы всегда будем рядом с Азербайджаном. Я совершаю визит в Баку в тот период, когда Азербайджан освобождает свои земли. Мы будем рядом с Азербайджаном и в горе, и в радости".

Главу МИД Турции принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства отметил на встрече, что "Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция".6 октября ВС Армении продолжали подвергать интенсивному обстрелу из артиллерийских установок поселки и села, объекты гражданской инфраструктуры Агдамского района. В результате вражеского артобстрела повреждены жилые дома, школа модульного типа и чайхана в селе Тезекенд. В поселке, построенном для вынужденных переселенцев, разрушены 3 дома, еще 10 домам нанесен ущерб

Служба государственной безопасности Азербайджана распространила аудиозапись переговоров курдских наемников, участвующих в войне на стороне Армении. Отмечено, что Армения активно использует иностранных наемников, в том числе, завербованных ею на территории Ирака и Сирии бойцов курдских террористических группировок. В сообщении отмечено о перехвате радиопереговоров террористов, причастных к PПK и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана. В этих переговорах террористы обсуждают тяжелое положение армянской стороны, большие потери армян, эффективную работу азербайджанских дронов. Они говорят, что жалеют о том, что обманулись информацией армян и приехали в зону конфликта.

Начальник оперативного штаба AНАМА Идрис Исмаилов на пресс-конференции 6 октября сообщил, что в ракетах, запускаемых вооруженными силами Армении, используются кассетные боеголовки. Кассетные снаряды обнаружены в двух пунктах Геранбойского района. Ранее хвостовые части кассетных бомб были обнаружены и в Бейляганском районе. Кроме того, во время ракетного удара по городу Гянджа были применены запрещенные международными конвенциями кассетные бомбы. Кассетные бомбы относятся к классу запрещенных боеприпасов. В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, сбрасывать их на территорию проживания, мирное население запрещается.

По сообщению Генпрокуратуры, 6 октября около 21:00 ВС Армении предприняли попытку нанести удар по евлахскому участку стратегического экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Попытка теракта была предотвращена силами ПВО Азербайджана.

6 октября около 21:00 в результате интенсивного обстрела Тертерского района вооруженными силами вражеской страны погиб житель села Гайнаг Мамедов Гасан Асиф оглу 1981 года рождения, житель указанного села Алиев Даянат Ганимат оглу 1989 года рождения и житель села Кочарли Гасанов Сейфулла Ягуб оглу 1968 года рождения были госпитализированы с различными ранениями.