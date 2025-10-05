В Гяндже стартовали соревнования по баскетболу 3х3 в рамках III Игр стран СНГ

Сегодня в Гяндже начались соревнования по баскетболу 3х3 в рамках III Игр стран СНГ.

Как сообщает Day.Az, юношеские и женские сборные Азербайджана (U-17) вышли в полуфинал турнира.

Юношеская сборная Азербайджана в составе Гусейна Гафланова, Эманюэля Агбасана, Исмаила Абдуллаева и Огузхана Гулиева, выступавшая в группе "А", победила Таджикистан со счётом 21:13 и Кыргызстан - 18:6, но уступила России - 8:21. Команда заняла второе место в группе и вышла в полуфинал, где встретится с лидером группы "Б" - сборной Беларуси. В другом полуфинале сойдутся сборные России и Узбекистана.

Женская сборная Азербайджана в составе Полины Шукиной, Дениз Гёкчёл, Ангелины Исмаиловой и Лейлы Аллахвердиевой начала турнир с поражения от Узбекистана (13:16), но затем одержала две победы подряд: над Казахстаном 20:5, Россией 19:18 и Беларусью 18:17. По итогам кругового турнира из пяти команд сборная Азербайджана заняла первое место и вышла в полуфинал, где встретится с командой Узбекистана. В другом полуфинале сыграют сборные России и Беларуси.

Полуфиналы, матчи за третье место и финал пройдут завтра в 16:00.