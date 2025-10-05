Грузовик и легковушка столкнулись в Тертере,

В Тертере столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие произошло на участке дороги Тертер-Хиндарх, проходящей через село Илхычылар Тертерского района. В результате столкновения автомобиля марки "ГАЗель" с легковым автомобилем погиб водитель легковушки - житель Геранбойского района, 2001 года рождения, Эльтун Мушвиг оглы Гасанов.

Водитель грузовика -  житель Тертерского района, 1962 года рождения, Гамет Мамед оглы Исфандиаров - получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший доставлен в Центральную районную больницу Тертерского района.

По факту ведется расследование.