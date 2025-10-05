https://news.day.az/society/1785830.html Грузовик и легковушка столкнулись в Тертере, есть погибший и пострадавший В Тертере столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие произошло на участке дороги Тертер-Хиндарх, проходящей через село Илхычылар Тертерского района.
Грузовик и легковушка столкнулись в Тертере, есть погибший и пострадавший
В Тертере столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие произошло на участке дороги Тертер-Хиндарх, проходящей через село Илхычылар Тертерского района. В результате столкновения автомобиля марки "ГАЗель" с легковым автомобилем погиб водитель легковушки - житель Геранбойского района, 2001 года рождения, Эльтун Мушвиг оглы Гасанов.
Водитель грузовика - житель Тертерского района, 1962 года рождения, Гамет Мамед оглы Исфандиаров - получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший доставлен в Центральную районную больницу Тертерского района.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре