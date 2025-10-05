https://news.day.az/society/1785830.html

Грузовик и легковушка столкнулись в Тертере, есть погибший и пострадавший

В Тертере столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие произошло на участке дороги Тертер-Хиндарх, проходящей через село Илхычылар Тертерского района.