Суд запретил Трампу размещать войска в Орегоне

Окружной суд штата Орегон временно запретил президенту США Дональду Трампу размещать войска Национальной гвардии в Портленде, чтобы бороться с беспорядками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The New York Times.

"Федеральный судья запретил администрации Трампа использовать солдат Национальной гвардии штата Орегон в ответ на ночные протесты у здания иммиграционной и таможенной полиции в Портленде, штат Орегон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет будет действовать до 18 октября. В своем решении суд отметил, что Трамп превысил свои конституционные полномочия, задействовав федеральные военные силы для работы на уровне одного штата.