Доходы госбюджета превысили плановые показатели

За период с января по сентябрь текущего года доходы государственного бюджета составили 29 142,4 млн манатов, что на 675,2 млн манатов, или на 2,4% превысило прогноз на девять месяцев.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики составили 12 455,8 млн манатов, превысив прогноз на 614,2 млн манатов или на 5,2%. Поступления по линии Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики составили 34,5 млн манатов, что на 8,2 млн манатов или на 31,2% выше прогноза. Прочие поступления составили 563,2 млн манатов, что в 2,2 раза превышает прогноз (на 304,4 млн манатов больше). Трансферт из Государственного нефтяного фонда составил 10 860,7 млн манатов, что соответствует 100% исполнения прогноза.

Поступления по линии ГТК составили 4 748,0 млн манатов, что составляет 98,4% от прогноза, поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 480,2 млн манатов, что соответствует 73,3% выполнения прогноза.

Расходы государственного бюджета за 9 месяцев 2025 года составили 24 668,2 млн манатов.