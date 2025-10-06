США могут купить у Украины технологии производства дронов

Соединенные Штаты Америки готовятся заключить сделку с Украиной, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии в области производства дронов. Об этом пишет портал Semafor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США готовят оружейную сделку с Украиной, в рамках которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону, а не наоборот", - говорится в материале.

По данным портала, речь идет о дронах. Журналисты отметили, что в настоящее время украинские чиновники уже находятся в Вашингтоне для обсуждения сделки на миллиарды долларов.