https://news.day.az/world/1786053.html США могут купить у Украины технологии производства дронов Соединенные Штаты Америки готовятся заключить сделку с Украиной, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии в области производства дронов. Об этом пишет портал Semafor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Соединенные Штаты Америки готовятся заключить сделку с Украиной, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии в области производства дронов. Об этом пишет портал Semafor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"США готовят оружейную сделку с Украиной, в рамках которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону, а не наоборот", - говорится в материале.
По данным портала, речь идет о дронах. Журналисты отметили, что в настоящее время украинские чиновники уже находятся в Вашингтоне для обсуждения сделки на миллиарды долларов.
