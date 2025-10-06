Таксист в Баку рисковал жизнью пассажира

- ВСЁ НА ВИДЕО

В столице пассажир снял на камеру опасные действия водителя такси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно видеозаписи, сделанной пассажиром, водитель во время управления автомобилем наклонил тело в сторону, будто засыпал.

В результате машина несколько раз врезалась в бордюр.

Во время инцидента никто не пострадал, однако пассажир поделился опасной ситуацией в социальных сетях, продемонстрировав безответственное поведение водителя. В комментариях пользователи соцсетей высказывают различные версии причин такого поведения.