Таксист в Баку рисковал жизнью пассажира - ВСЁ НА ВИДЕО
В столице пассажир снял на камеру опасные действия водителя такси.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно видеозаписи, сделанной пассажиром, водитель во время управления автомобилем наклонил тело в сторону, будто засыпал.
В результате машина несколько раз врезалась в бордюр.
Во время инцидента никто не пострадал, однако пассажир поделился опасной ситуацией в социальных сетях, продемонстрировав безответственное поведение водителя. В комментариях пользователи соцсетей высказывают различные версии причин такого поведения.
