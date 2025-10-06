В Баку начнут работать женщины-водители автобусов

С момента начала своей деятельности ООО BakuBus определило повышение качества услуг в сфере общественного транспорта и удовлетворенность пассажиров как главные приоритетные направления и для этого последовательно реализует ряд мероприятий. В то же время компания уделяет постоянное внимание продвижению гендерного равенства и созданию инклюзивной рабочей среды.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос издания Unikal сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО BakuBus Асмар Алиева.

Она подчеркнула, что привлечение женщин-водителей к работе в общественном транспорте является одним из приоритетных направлений для компании:

"С этой целью 1 августа были начаты тренинги для женщин-водителей. Из пяти кандидатов, присоединившихся к программе, двое уже успешно завершают процесс обучения. Освоив практические навыки на закрытой тренировочной площадке, они продолжают практику на автобусах BakuBus, выполняя учебные городские маршруты.

На следующем этапе кандидаты сдадут теоретический и практический экзамены, и в случае успешного прохождения официально начнут работать водителями в BakuBus. Участие женщин-водителей в общественном транспорте внесет важный вклад в повышение культуры обслуживания, рост уровня безопасности и поддержку социального развития", - сказала она.