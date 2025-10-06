6 октября Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.