6 октября Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркоязычных государств (ОТГ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.
