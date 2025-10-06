Почти 1000 человек оказались в ловушке на склонах Эвереста после внезапной метели.

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, пока спасены около половины из них, спасательные работы продолжаются несмотря на сильный снег и риск переохлаждения.

Отмечается, что дороги заблокированы, а вход в туристическую зону Эвереста приостановлен.

