Почти 1000 человек оказались в ловушке на склонах Эвереста - ВИДЕО Почти 1000 человек оказались в ловушке на склонах Эвереста после внезапной метели. Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, пока спасены около половины из них, спасательные работы продолжаются несмотря на сильный снег и риск переохлаждения. Отмечается, что дороги заблокированы, а вход в туристическую зону Эвереста приостановлен.
