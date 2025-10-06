В центре Баку на "Торговой" растут помидоры

В центре Баку, на улице Низами, более известной как "Торговая", необычная сцена привлекла внимание пользователей социальных сетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на видеозаписи, сделанной одним из жителей столицы, видно, что среди декоративных деревьев и кустов были высажены кусты помидоров.

Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали оживлённые обсуждения.

Одни назвали это проявлением творчества, другие же посчитали подобную картину неподобающей для центра города.