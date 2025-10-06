Цена на золото достигла исторического максимума

Золото продолжает дорожать на мировом рынке.

Как сообщает Day.Az, 6 октября стоимость декабрьских фьючерсов на золото выросла на бирже Comex на 1% и превысила отметку в 3949 долларов за тройскую унцию. Это самый высокий уровень цены на золото за все время существования современного рынка.

Эксперты отмечают, что к росту цен привели геополитическая напряженность, инфляционное давление и жесткая монетарная политика Федеральной резервной системы США. Аналитики полагают, что до конца года золото может превысить и 4000 долларов.