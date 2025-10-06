Мусоровоз протаранил легковушку и опрокинулся в Баку

Интеллектуальный центр управления транспортом МВД Азербайджана предупредил водителей об опасности проезда на красный сигнал светофора.

Как сообщает Day.Az, в Центре отметили, что дорожно-транспортное происшествие, случившееся на пересечении улицы Чингизхана и Ходжасанской дороги в Бинагадинском районе столицы, наглядно показало: чтобы избежать аварии, достаточно было просто остановиться на красный свет.

Отмечается, что нарушающие правила водители создают реальную угрозу на дорогах.

"Приближаясь к регулируемому перекрестку, необходимо подстраивать скорость в соответствии с сигналами светофора. При включении желтого сигнала скорость следует снизить и полностью остановить транспортное средство. В противном случае водитель не успевает завершить маневр, вынужден выезжать на красный свет, что и приводит к ДТП. Не стоит забывать, что подобные нарушения часто заканчиваются травмами или гибелью людей", - говорится в обращении.