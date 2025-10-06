BAT Азербайджан и EcoHub провели экологическую акцию по очистке побережья в Горадиле

В Горадиле состоялась акция по очистке прибрежной территории, организованная Представительством компании "British American Tobacco Exports B.V." в Азербайджане совместно с Общественным объединением "EcoHub" в рамках поддержки экологических инициатив.

Благодаря активному участию сотрудников BAT Азербайджан удалось собрать и вывезти свыше 450 килограммов отходов. Цель мероприятия заключалась в создании более чистой и здоровой экологической среды на побережье Каспийского моря, а также в формировании у общества чувства экологической ответственности.

Устойчивое развитие на протяжении многих лет является одним из приоритетов корпоративной стратегии BAT.

Еще в 2002 году компания выпустила свой первый Социальный отчет, положив начало ответственным бизнес-практикам, которые и сегодня направляют её деятельность. В Азербайджане BAT также делает акцент на продвижении экологических ценностей. Так, бренд "Vuse" стал первой маркой электронных сигарет в стране, внедрившей программу по переработке устройств, позволяющую потребителям сдавать их на утилизацию.

Проведенная акция еще раз подтвердила долгосрочную приверженность BAT принципам устойчивого развития в Азербайджане и за его пределами, демонстрируя стремление компании к созданию A Better Tomorrow™ - "Лучшего Завтра".