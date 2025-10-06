На какую сумму в Азербайджане выданы ипотечные кредиты по гослинии?

На сегодня по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) 55 932 заемщикам предоставлены кредиты на сумму 3,673 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в ИКГФ.

Сумма кредитов, выданных под гарантии и субсидии, составила 581 миллион манатов. 8 248 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Отметим, что ИКГФ был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд" и является их правопреемником.