На какую сумму в Азербайджане выданы ипотечные кредиты по гослинии?

На сегодня по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) 55 932 заемщикам предоставлены кредиты на сумму 3,673 млрд манатов.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в ИКГФ.
Сумма кредитов, выданных под гарантии и субсидии, составила 581 миллион манатов. 8 248 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.
Отметим, что ИКГФ был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд" и является их правопреемником.
