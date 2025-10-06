https://news.day.az/world/1785842.html Стрельба в Сиднее - много пострадавших 5 октября в австралийском городе Сиднее в результате стрельбы пострадали как минимум 17 человек. Как сообщает Day.Az со ссылкой на News.com.au, подозреваемый - 60-летний мужчина - был задержан полицией. "По данным полиции, 60-летний мужчина был задержан после того, как произвёл около 100 выстрелов в западной части Сиднея.
