Стрельба в Сиднее

5 октября в австралийском городе Сиднее в результате стрельбы пострадали как минимум 17 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на News.com.au, подозреваемый - 60-летний мужчина - был задержан полицией.

"По данным полиции, 60-летний мужчина был задержан после того, как произвёл около 100 выстрелов в западной части Сиднея. В результате пострадали не менее 17 человек, один из них - в тяжёлом состоянии", - пишет портал.

По информации правоохранительных органов, стрельба велась беспорядочно, и подозреваемый целился в проезжавшие мимо автомобили, включая полицейские машины.