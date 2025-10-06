Смартфон Samsung получит экран с секретом

В операционной системе смартфонов Samsung нашли функцию, позволяющую затемнять дисплей для защиты от посторонних.

Как передает Day.Az, первым на это обратил внимание блогер под ником Ach.

Пользователь обнаружил в настройках прошивки One UI 8.5, которая стала доступна для смартфонов корейского бренда, функцию "Приватный экран" (Privacy display). По словам специалистов издания GSM Arena, эта опция будет снижать угол отображения дисплея, то есть затемнять его для посторонних пользователей.

Данная функция не позволит другим людям, находящимся рядом с владельцем гаджета, подглядывать за экраном смартфона. В настройках есть параметр "Автоматическое включение конфиденциальности". Скорее всего, смартфон будет отслеживать свою локацию и автоматически включать затемнение в общественных местах или транспорте. Также можно добавить приложения, в которых секретный экран будет активен все время.

В настоящий момент включение функции не приводит ни к чему. Журналисты объяснили, что для ее работы требуется аппаратная поддержка - скорее всего, опция будет эффективна на новых смартфонах Galaxy S26. Специалисты предположили, что "приватный экран" будет эксклюзивом для флагмана Galaxy S26 Ultra.