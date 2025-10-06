В Университете ADA состоялась презентация кампании Azerbaijan Urban Campaign, реализуемой в рамках 13-го Всемирного форума по урбанизации (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инициатива проводится Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана. Кампания охватывает актуальные направления - городское планирование, жилищное обеспечение, устойчивое развитие и борьбу с изменением климата.

В рамках кампании предусмотрено проведение форумов, панельных дискуссий, академических исследований, лагерей, фестивалей, выставок, а также спортивных и общественных мероприятий. Эти инициативы направлены на популяризацию устойчивых и инклюзивных градостроительных решений, а также укрепление местных и международных партнёрств.

UN-Habitat приглашает государственные структуры, частный сектор, гражданское общество, неправительственные организации, молодёжь, академическое сообщество и представителей СМИ присоединиться к кампании и внести вклад в достижение цели - создание безопасных и устойчивых городов для всех.