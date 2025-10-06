Omoda анонсировала новый кроссовер С6

Китайский автопроизводитель Omoda планирует представить новый концептуальный кроссовер C6.

Как передает Day.Az, об этом сообщает quto.ru.

"Концептуальная версия модели C6 увидит свет до конца октября 2025 года на саммите поклонников марки", - сообщает портал.

Подробностей о прототипе пока немного. Известно, что автомобиль будет построен на новой архитектуре SNA, также новинка обзаведётся полным приводом.