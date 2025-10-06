https://news.day.az/world/1785908.html

В Гватемале извергается один из самых активных вулканов - ВИДЕО

В Гватемале извергается один из самых активных вулканов страны - Фуэго. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В 2018 году этот вулкан погубил более сотни человек - многие жители окрестных деревень, работавшие на своих полях, просто не успели эвакуироваться. Представляем вашему вниманию данное видео: