https://news.day.az/world/1785908.html В Гватемале извергается один из самых активных вулканов - ВИДЕО В Гватемале извергается один из самых активных вулканов страны - Фуэго. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В 2018 году этот вулкан погубил более сотни человек - многие жители окрестных деревень, работавшие на своих полях, просто не успели эвакуироваться. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Гватемале извергается один из самых активных вулканов - ВИДЕО
В Гватемале извергается один из самых активных вулканов страны - Фуэго.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В 2018 году этот вулкан погубил более сотни человек - многие жители окрестных деревень, работавшие на своих полях, просто не успели эвакуироваться.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре