Фотографу удалось заснять момент встречи осени и зимы

Встреча осени и зимы как в сказке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Фотограф в штате Вермонт снял, как одно время года сменяет другое прямо на глазах.

На его снимках яркие осенние деревья с огненно-красной и золотой листвой соседствуют с заснеженными вершинами и лёгким инеем на траве - природа словно разделила пейзаж пополам.