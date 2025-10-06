https://news.day.az/unusual/1785872.html Фотографу удалось заснять момент встречи осени и зимы - ФОТО Встреча осени и зимы как в сказке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Фотограф в штате Вермонт снял, как одно время года сменяет другое прямо на глазах.
Встреча осени и зимы как в сказке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Фотограф в штате Вермонт снял, как одно время года сменяет другое прямо на глазах.
На его снимках яркие осенние деревья с огненно-красной и золотой листвой соседствуют с заснеженными вершинами и лёгким инеем на траве - природа словно разделила пейзаж пополам.
