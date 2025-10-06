В Азербайджане ожидается резкое похолодание

Сентябрь в этом году оказался прохладнее по сравнению с предыдущими годами. Да, в последние два дня температура немного повысилась, но это временное явление. В ближайший период ожидается резкое похолодание. Начиная с этой осени, погода будет значительно холоднее обычного.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью изданию globalinfo.az заявил эколог, учёный Тельман Зейналов.

По его словам, в этом году возможен снег уже осенью:

"Конечно, зимой снег может идти всего 2-3 дня и быстро таять. Однако зима в целом будет суровой и очень холодной. В России, по сути, осень уже сменилась зимой. У нас будет то же самое. Возможно, снег выпадет уже в октябре. Всё возможно", - отметил эксперт.

