Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, венгерский лидер примет участие в Саммите Организации тюркских государств, который пройдет 6-7 октября в Габале.

В ходе визита премьер-министр Венгрии также проведет двусторонние переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.