https://news.day.az/politics/1785898.html Виктор Орбан посетит Азербайджан Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, венгерский лидер примет участие в Саммите Организации тюркских государств, который пройдет 6-7 октября в Габале.
В ходе визита премьер-министр Венгрии также проведет двусторонние переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
