Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 6 октября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в аэропорту встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.