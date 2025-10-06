“В мире меня не знают, но для скейтеров Азербайджана я легенда”

37-летний Эльхан Эминов - инженер-экономист по профессии, который работает аналитиком данных. Но помимо этого, он увлекается непривычным для его возраста занятием в Азербайджане - скейтбордингом. Его по праву можно назвать ветераном этого вида спорта в нашей стране.

Э. Эминов начал кататься в 2002 году. Тогда, будучи 14-летним подростком, он увлекался роликами. Однажды наткнулся на ребят, которые выполняют интересные трюки на доске, и решил присоединиться к ним. Сегодня все его первые товарищи по катанию уже взрослые люди, каждый из которых пошел своим путем. Но они по-прежнему с теплотой вспоминают то время и не отказываются от скейтборда.

Сам же Эльхан остался верен своему увлечению: основал команду Coliseum и развивает это направление в Азербайджане, несмотря на практически полное отсутствие каких-либо условий.

В интервью İdman.Biz он поделился тем, какой была скейтборд-культура в начале 2000-х, и рассказал о трудностях, мешающих прогрессу этого вида спорта в нашей стране, передает Day.Az.

- Помните свой первый скейтборд?

- Первые наши доски были самые простые - китайские. Они были очень хрупкие и быстро ломались. Нам приходилось использовать суперклей, брать детали от старых скейтбордов и укреплять новые, чтобы конструкция держалась. Было тяжелое время, денег у детей не было. Помню, в 2003 году я заказал свою первую иностранную доску из США. И тогда пошел прогресс в моем развитии.

А мой друг, который начал заниматься скейтбордингом еще в СССР, катался на тяжелых советских досках, которые были сделаны из железа или алюминия. На них было возможно только ездить и делать повороты.

- Откуда вы черпали знания о скейтбординге в 2000-х?

- В те времена выпускались такие известные журналы, как Treasure Magazine, Skateboarding, On Video и 411. Один из этих экземпляров случайно появился у моего друга. Мы брали информацию оттуда. Также у нас появилась видеокассета 2002 года про скейтбординг в Америке. Еще мы смотрели канал A-One и читали сайт Скейтбординг.ру. И, таким образом, изучали трюки.

- Как родители относились к вашему увлечению?

- Они считали, что я занимаюсь ерундой. В обществе нас тоже не принимали.

Это сейчас скейтбординг является олимпийским видом спорта, раньше он был просто уличной культурой. Ребята проводили время вместе, одевались, как хотели: кто-то носил широкие штаны, кто-то - узкие.

У нас часто происходили драки со спортсменами. Например, в парке Сахиль, где мы часто катались. Там находился спортивный комплекс. Это было место, где мы постоянно враждовали со спортсменами из "Динамо". Бывало подойдут и спросят, сколько мне лет. А потом говорят: "Я в твоем возрасте на машине ездил, а ты на скейте катаешься".

- Скейтбординг не мешал вашей учебе?

- Я окончил школу без единой тройки, поступил в институт на бюджет. Да, я сбегал из дома, списывал тесты у брата, но в итоге набрал больше баллов, чем он (смеется). Спорт - это всегда плюс для ребенка, он помогает лучше справляться со стрессом и повышает интеллектуальные способности.

- Насколько большим было сообщество скейтбордистов, когда вы начинали?

- Оно никогда не было большим в Азербайджане. "Основа" состояла из трех-шести человек. А девушек-скейтеров было единицы. Знаете, вокруг нас всегда собирались представители других культур: рэперы, рокеры, брейк-дансеры, граффисты. Многие бывшие скейтбордисты стали известными музыкантами, художниками или дизайнерами.

Сейчас не сказать, что ситуация кардинально изменилась. Если не считать тех, кто занимается этим только, чтобы потусить с друзьями, то около 15-20 человек по-настоящему любят это дело и серьезно к нему относятся. А в целом, в Азербайджане на скейте катаются человек 100-150.

Азербайджанские скейтеры. Фото из социальных сетей Эльхана Эминова

- В чем заключается культура скейтбординга?

- У нас своя философия. Во-первых, все скейтеры - очень упрямые и целеустремленные люди. Мы можем отрабатывать один трюк всю жизнь, или, как я лет 20, пока он у нас не получится. Во-вторых, у нас другой взгляд на мир. Например, вы просто спускаетесь по ступенькам, а мы смотрим на них, как на что-то, в чем можем себя попробовать. То же самое можно сказать о наклонных перилах.

- С чего начать человеку, который хочет заняться скейтбордингом?

- В первую очередь познакомиться с другими скейтерами. Мы все люди, и самое важное для нас - общение. Когда приходишь на новую работу, сначала знакомишься с правилами, условиями и людьми. В скейтбординге все то же самое.

Учиться же кататься можно по-разному. Необязательно сразу браться за трюки. Главное - уверенно стоять на доске и много ездить, даже просто по городу. Дальше все зависит от личного интереса. Скейтбординг - это не только спорт. Кто-то использует доску как транспорт, а кто-то выбирает отдельные направления - серфборды, снейкборды, лонгборды.

Я, например, нередко использую скейтборд как средство передвижения. Это удобно, особенно если живешь в центре города. Фактически это альтернатива самокату, только с дополнительной физической нагрузкой. По сути, это похоже на пробежку. Есть и еще такое популярное направление, как downhill - спуски с больших высот. Мы иногда собираемся с ребятами, поднимаемся до "Элимляра", а потом всей группой спускаемся до "28 Мая".

Эльхан Эминов. Фото из личного архива

- А где в Азербайджане тренируются скейтеры?

- В Азербайджане практически нет условий для скейтбординга. Раньше у нас был собственный скейт-парк "Колизей". Он просуществовал три года и содержался исключительно на наши личные средства: мы арендовали площадку, вкладывали заработанные деньги, чтобы дети могли учиться кататься, а мы - тренироваться без помех на улицах.

Скейт-парк "Колизей". Фото из социальных сетей Эльхана Эминова

К сожалению, парк пришлось закрыть. Причиной стали проблемы с подростками: учащиеся 8-10 классов проникали на территорию, портили имущество, разрисовывали стены, били окна, воровали доски, музыкальное оборудование и многое другое. Сейчас скейтеры собираются у памятников и общественных зданий. Наиболее популярные локации - кинотеатр "Низами" и "Аздрама" (Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - прим.авт.).

Были и другие площадки, например, небольшой сквер рядом с Dəniz Mall. Но его закрыли, так как владельцы рядом находящегося кафе жаловались на шум. Также ранее функционировали несколько государственных скейт-парков, но ни один из них не пригоден для катания сейчас. Например, старая площадка на "20 января" прогнила, так как находилась под открытым небом и не обслуживалась. Госструктуры не особо в это инвестируют, видимо потому что скейтбординг не так популярен и это не очень выгодно.

- Вы обращались к кому-то за помощью?

- Все это не так просто... Нужен ответственный человек, который мог бы этим заняться. Это везде так, не только у нас. Сейчас все расходы ложатся на плечи самих спортсменов. Если бы существовали более благоприятные условия или, в идеале, официальная федерация, которая могла бы оказывать поддержку и выявлять талантливых ребят, это дало бы возможность развиваться до уровня Олимпийских игр.

Признание на государственном уровне чрезвычайно важно. Это означает, что для спортсменов открываются реальные перспективы, чтобы пробиться в профессиональный спорт и выбиться в люди. Кроме того, это возможность получать доход, занимаясь любимым делом. Пока в Азербайджане зарабатывать на скейтбординге практически невозможно.

- Есть ли в Азербайджане скейтборд-команды?

- Да, та, что собрал я. И есть более молодые ребята - подростки 14-16 лет, у которых уже формируется своя команда. У нас в Coliseum примерно десять более опытных человек, которые катаются вместе регулярно. Мы снимаем видео, выкладываем их на YouTube, иногда ездим вместе по стране и за границу. При этом у нас в спорте существует элемент соперничества: каждый стремится выполнить трюки лучше других. Именно постоянная конкуренция и есть главный стимул к развитию. Но отношения остаются дружескими - примерно так, как во дворе между ребятами.

- Как можно присоединиться к вашей команде?

- Coliseum - это довольно узкий круг. Наша команда формировалась естественным образом - мы просто катались вместе. Нас объединяет не только скейтбординг, но и дружба, общие интересы и ценности. Поэтому попасть в нее непросто: нужен определенный уровень катания и серьезное отношение к делу. Многие начинают кататься, но быстро бросают. Это во многом связано с тем, что в обществе скейтбординг до сих пор не воспринимается как вид спорта. Кроме того, не должно быть проблем с родителями. Мы раз в год ездим в путешествие по стране. Многие боятся отпускать своих детей, поэтому минимальный возраст скейтера должен быть примерно 16 лет.

- Дорого ли заниматься скейтбордингом?

- Да, это удовольствие не из дешевых. Например, если вы хотите заниматься с тренером, то один урок вам обойдется в 20-25 манатов. Но я стараюсь помогать всем бесплатно: обучаю трюкам детей и подростков, у кого нет финансовой возможности платить. Для меня главное, чтобы эта культура в Азербайджане не исчезла, а наоборот процветала.

Я также делюсь с ребятами своими старыми досками, если они в рабочем состоянии, помогаю запчастями или обувью. Мы проводим различные мероприятия, чаще всего за свой счет, хотя иногда удается привлечь спонсоров. Я стараюсь максимально вкладываться в развитие скейтбординга и вижу, что сообщество это ценит. Может быть, в мире я и не известен, но для местных скейтеров я легенда.

Эльхан Эминов. Фото из личного архива

- А сколько стоит оборудование?

- Хорошая доска стоит минимум 60-80 долларов (около 100-135 манатов - прим.авт.). Они часто изнашиваются и ломаются. Порой новый скейтборд служит всего три дня, а иногда на нем можно кататься несколько месяцев - все зависит от уровня спортсмена, сложности трюков и условий. Например, прыжки с 10 ступенек очевидно ускорят поломку.

Помимо этого, все детали скейта продаются отдельно. И не каждая доска из супермаркета или магазина спорттоваров подойдет для катания. В Азербайджане есть всего один небольшой скейтшоп, который открыл мой друг. Также мы часто заказываем доски из других стран. Качественное оборудование очень важно для прогресса. А скейтбордингом занимаются в основном подростки, и вы, сами понимаете, они не в состоянии покупать новую доску раз в пару месяцев.

В профессиональном спорте же помогают спонсоры. Самые известные мировые бренды - Red Bull, Nike SB, Adidas Skateboarding, New Balance - финансируют команды и отдельных скейтеров. Есть и бренды, выросшие исключительно внутри нашей культуры. В Азербайджане из крупных компаний местный скейтбординг поддерживали в основном Red Bull и Bizon.

- Как скейтбординг в Азербайджане поменялся за последние 20 лет?

- За это время изменился не столько скейтбординг, сколько общество вокруг него. Сейчас менталитет уже другой: это направление воспринимается гораздо позитивнее. Все-таки это лучше для подростков, чем бесцельно проводить время на улице или заниматься вандализмом.

Иногда люди останавливают меня, когда я катаюсь, и спрашивают возраст. А когда слышат, что мне 37, очень удивляются. Но уже почти никто не говорит, что это что-то "плохое" или несерьезное. К тому же, наша сфера стала больше развиваться из-за новых возможностей: оборудование стало доступнее, появились социальные сети, где легко можно найти обучающие видео.

- Каков уровень наших спортсменов по сравнению со скейтерами из других стран?

- В постсоветском пространстве самый высокий уровень, пожалуй, в России. На втором месте можно отметить Грузию и Казахстан. В мировом масштабе лидерами, конечно, остаются США, Бразилия и Аргентина. В прошлом году, например, победителем крупного турнира стал аргентинский спортсмен. Очень сильная школа есть в Японии - там скейтбординг развивается по своим уникальным традициям. В Европе ведущей страной считается Испания, а Барселона признана одной из лучших скейт-локаций мира.

Азербайджанские скейтеры тоже показывают неплохой уровень. Мы начинали кататься еще тогда, когда во многих странах СНГ это движение только зарождалось. Но отсутствие инфраструктуры сильно замедляет развитие. Тем не менее есть и заметные достижения: на одном из недавних международных мероприятий среди 150 участников наш спортсмен Зия Гусейнзаде занял 49-е место. Для страны это очень достойный результат. Зия входит в мою команду. Ему было всего 16 лет, когда он впервые поехал с нами на соревнования, и именно этот опыт дал ему мощный толчок к развитию.

- А в Азербайджане организуются соревнования?

- Да, соревнования проходят, но в основном мы организуем их и ищем спонсоров самостоятельно. На государственном уровне мероприятие было один раз при открытии скейт-парка. В 2000-х тоже время от времени случались интересные события. Например, в Азербайджан приезжали известные скейтеры из Великобритании, команда Nike Skateboarding и другие легендарные спортсмены. Также к нам наведывался известный скейтер-путешественник, который снимал фильм о скейт-культуре по всему СНГ и Азии. Крутые были времена!

- Вы посвятили многие годы скейтбордингу. Были ли времена, когда вы бросали это дело?

- Да, был период, когда я не катался 8 лет. Взрослая жизнь она такая, в какой-то момент приходится расставлять приоритеты. Я женился, потом развелся. Все это усложнилось кризисом среднего возраста. Наверное, многие меня поймут. После того как брак распался, я решил, что продолжу кататься. Скейтбординг помог мне пережить этот непростой этап даже больше, чем психиатр. Доска спасает меня и мотивирует двигаться вперед. Благодаря этому делу я стал непобедимым, научился достигать своих целей, быть гибким и смотреть на мир с разных сторон.