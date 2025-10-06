В музее музкультуры прошли мероприятия к 140-летию Гаджибейли и Магомаева

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в 2025 году празднуется 140-летие основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли. В честь юбилея выдающегося музыканта в Азербайджане проводится серия мероприятий и проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли сообщили, что в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялась презентация каталогов и концерт, посвященные 140-летию выдающихся азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева.

Мероприятие было организовано совместно Государственным музеем музыкальной культуры Азербайджана и Бакинской музыкальной академией.

Художественный руководитель и организатор концертной программы - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина.

Мероприятие открылось государственным гимном Азербайджанской Республики, прозвучавшим в исполнении хора храма Святого Архангела Михаила под управлением Кристины Эфендиевой.

С приветствием и вступительной речью перед собравшейся аудиторией выступила директор Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры, доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры Алла Байрамова.

По случаю юбилея двух выдающихся азербайджанских композиторов Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана подготовил каталоги материалов из фондов музея. На мероприятии каталоги представили ведущий научный сотрудник музея Айнур Муфидзаде и научный сотрудник музея Рамина Мамедова.

В продолжении мероприятия слушатели смогли насладиться шедеврами композиторского творчества Гаджибейли и Магомаева в исполнении хора храма Святого Архангела Михаила под управлением Кристины Эфендиевой, солистки Азербайджанского Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, концертмейстера БМА Диляры Керимовой, лауреатов международных конкурсов: Камиллы Имановой и Эльяра Алиева, концертмейстеов: Ларисы Заирбековой и Рены Закиевой, студентов БМА: Элен Имамъярлы, Шохрата Исмаилова и Хидаята Садыгбейли, а также дважды обладателя Гран-при республиканского конкурса Мирнофеля Гасанова.

Об особенностях творчества юбиляров собравшимся слушателям рассказали Алена Инякина, а также студенты историко-теоретического факультета БМА: Айшен Рафизаде, Рагимаханум Гурбанова, Назрин Мамедова, Сяма Мустафаева, Дурниса Гусейнова, Айдан Нагиева и Нигяр Набили.